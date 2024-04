Resulta que, según las palabras que se difundían de Celico, el exfutbolista era "demasiado perfecto" para ella. “Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí", era la cita falsa que se difundía.

Caroline publicó al respecto en sus redes sociales oficiales: "Para aquellos que no han tenido noticias mías desde hace mucho tiempo... o nunca han oído hablar de mí antes... Y desafortunadamente están escuchando algunas noticias falsas y citas falsas, permítanme informarles...".

"Me divorcié hace casi 10 años, de esos 14 años de relación quedan dos adolescentes encantadores. Ya son casi ocho años que estoy con mi esposo Eduardo y el próximo mes tendremos nuestro primer hijo".