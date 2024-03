La familia del futbolista viajó hasta Arabia Saudita con el fin de visitar a la gran familia, situación que la mujer de 69 años aprovechó para dejar en claro que no existen disturbios con su nuera. Ambas aparecen sonrientes, Cristiano ni se diga, Georgina no aparece con ningún filtro encima -spoiler: sigue luciendo igual de bella-, con una apariencia sin brillos y estética encima, como sus fans están acostumbrados.

La cuenta de la madre del exfutbolista cuenta con más de 4 millones de seguidores. El viaje lo realizó junto a sus dos hijas, Katia y Elma, de hecho la hermana mayor escribió sobre el encuentro en sus redes: "Momentos en familia, amor, felicidad, paz, y unión", acompañada de una fotografía con su hermano y su cuñada.