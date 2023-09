Antonela Roccuzo y Lionel Messi se convirtieron en una de las parejas más populares en el mundo del entretenimiento del fútbol. El argentino, catalogado como uno de los mejores del mundo, se destaca no solo en el mundo deportivo, sino también en su vida personal.

Recientemente una imagen de la influencer latina generó debate en redes sociales debido a los comentarios de los seguidores del astro del fútbol en la publicación. Entre broma y broma, la verdad se asoma, y es que entre adultos o jóvenes se aseguró que no le darían like por "respeto" a su ídolo.

En otra, tan solo sonreía mientras usaba un conjunto con un escote en su pecho, y por último, en la siguiente publicación se embellecía con un vestido largo plateado, mostrando una de sus piernas y regalando a la cámara una sonrisa genuina.

En cada post, los comentarios tenían una cosa en común: "no mirar, no tocar, no pensar en ella".