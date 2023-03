Con el fin de promocionar la segunda temporada de su reality, Georgina Rodríguez tuvo una reciente entrevista en el programa 'El Hormiguero'. La empresaria e influencer de aproximadamente 29 años habló de su vida personal junto al presentador Pablo Motos.

El encuentro fue uno de los temas más debatidos en redes sociales en España, ya que la esposa de Cristiano Ronaldo realizó uno que otro comentario que no fue del agrado de todos, así como declaraciones que llamaron la atención de sus seguidores. Hermana de Georgina Rodríguez hace un dramático llamado en vivo: "No sé si le doy vergüenza" Cuando Motos le consultó a Rodríguez sobre qué es lo que más aprecia de CR7, la joven mujer le respondió, sin tapujo alguno, que su tiempo: "Pues, mira, sin ir más lejos, este año me regaló su tiempo. Casualmente, los cumpleaños siempre le coinciden con partidos y pasamos pocos juntos por su carrera. Este año me regaló su tiempo y me sentí muy feliz. Pude compartir el día con él, con mi familia, con mis hijos, con mis amigos...".

Por otro lado también compartió la amarga experiencia que han palpado algunos de sus hijos, a quienes definió con "personalidades muy distintas". La millonaria relató que les inculca "que no se peguen, en el cole son muy educados. También te diré que no me gustaría que mis hijos fueran por ahí caneando a los demás". Georgina Rodríguez abre su corazón y confiesa sobre la muerte de su hijo: "Es el dolor más grande"

"En el cole les pegan y no se defienden. Y se hunden. Uno de mis hijos llegó llorando a casa porque le habían pegado", afirmó.

Un comentario de 'Georgi' desató la ira de los internautas

