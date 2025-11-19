Denisse Molina conoce a Nawat en el Miss Universo 2025

La reconocida periodista ecuatoriana Denisse Molina se convirtió en una de las figuras destacadas en los eventos preliminares de Miss Universo. A través de sus historias de Instagram, Molina mostró el minuto a minuto del desfile de Nadia Mejía en la pasarela, luciendo un elegante vestido blanco balinés y mezclándose con figuras centrales del certamen y la realeza. Lea: Denisse Molina vivió momentos de terror en el terremoto de Myanmar En un gesto de respeto cultural, la presentadora acudió al altar fúnebre dedicado a la fallecida Reina Madre Sirikit, honrando la tradición del país anfitrión.

Nadia Mejía y Denisse Molina en Tailandia. ( )

Durante su estancia en el evento, Molina sostuvo importantes encuentros con influyentes personalidades del mundo de los concursos de belleza. Lea: Nawat rompe en llanto al pedir disculpas a las candidatas a Miss Universo 2025 Denisse posó con Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia, una de las figuras más polémicas de esta edición, y compartió en sus redes un mensaje que llamó la atención:

"Mi nuevo mejor amigo Nawat Itsaragrisil, director del miss universo Tailandia, que manda a decir que ya hay paz y amor en el concurso".

Además, la periodista aprovechó para conocer a George Figueroa, el director de Miss Universo México, a quien presentó a sus seguidores en una de sus publicaciones. Lea: Fallece la reina madre Sirikit de Tailandia a los 93 años, la monarca más glamorosa de Asia

El principal foco de su cobertura fue el apoyo a la representante de Ecuador. Denisse Molina asistió a la demostración del traje típico de Nadia Mejía, una pieza inspirada en el icónico piquero de patas azules, y capturó el momento de orgullo nacional. En sus redes, la periodista no escatimó en elogios para la candidata, con quien sostuvo una breve entrevista, y sentenció:

"En serio ¡Que hermosa participación de nuestra candidata de Ecuador Nadia Mejía.. que orgullo! ¡Mucha suerte Nadia! El país está contigo".