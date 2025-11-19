Televisión
Denisse Molina conoce a Nawat en el Miss Universo 2025

La periodista ecuatoriana comparte momentos clave del certamen, bromea con Nawat Itsaragrisil y muestra su orgullo por el traje de Nadia Mejía.

   
    Denisse Molina y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025. ( RRSS )
La reconocida periodista ecuatoriana Denisse Molina se convirtió en una de las figuras destacadas en los eventos preliminares de Miss Universo.

A través de sus historias de Instagram, Molina mostró el minuto a minuto del desfile de Nadia Mejía en la pasarela, luciendo un elegante vestido blanco balinés y mezclándose con figuras centrales del certamen y la realeza.

En un gesto de respeto cultural, la presentadora acudió al altar fúnebre dedicado a la fallecida Reina Madre Sirikit, honrando la tradición del país anfitrión.

Durante su estancia en el evento, Molina sostuvo importantes encuentros con influyentes personalidades del mundo de los concursos de belleza.

Denisse posó con Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia, una de las figuras más polémicas de esta edición, y compartió en sus redes un mensaje que llamó la atención:

"Mi nuevo mejor amigo Nawat Itsaragrisil, director del miss universo Tailandia, que manda a decir que ya hay paz y amor en el concurso".

Además, la periodista aprovechó para conocer a George Figueroa, el director de Miss Universo México, a quien presentó a sus seguidores en una de sus publicaciones.

El principal foco de su cobertura fue el apoyo a la representante de Ecuador. Denisse Molina asistió a la demostración del traje típico de Nadia Mejía, una pieza inspirada en el icónico piquero de patas azules, y capturó el momento de orgullo nacional.

En sus redes, la periodista no escatimó en elogios para la candidata, con quien sostuvo una breve entrevista, y sentenció:

"En serio ¡Que hermosa participación de nuestra candidata de Ecuador Nadia Mejía.. que orgullo! ¡Mucha suerte Nadia! El país está contigo".

