Mundo
25 oct 2025 , 10:39

Fallece la reina madre Sirikit de Tailandia a los 93 años, la monarca más glamorosa de Asia

La histórica consorte del rey Rama IX y madre del actual monarca tailandés es recordada como un emblema de elegancia, tradición y devoción nacional.

   
  • Fallece la reina madre Sirikit de Tailandia a los 93 años, la monarca más glamorosa de Asia
    Retrato de la reina madre Sirikit. ( Rungroj Yongrit / EFE )
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

La reina madre Sirikit de Tailandia, madre del rey Maha Vajiralongkorn, falleció la noche del viernes a los 93 años de edad, según informó oficialmente la Oficina de la Casa Real en un comunicado.

La monarca emérita, que había permanecido hospitalizada desde 2019, murió "tranquila" en un hospital de Bangkok a las 21:21 hora local. Según el comunicado, su salud se había deteriorado recientemente a causa de una infección de sangre.

Lea: Cuál es el origen de la fascinación de Donald Trump por la familia real británica

Altar en honor a la reina madre Sirikit.
Altar en honor a la reina madre Sirikit. ( Rungroj Yongrit / EFE )

Un Símbolo de Glamour y Devoción Nacional

Sirikit, nacida en 1932 en el seno de una familia aristócrata, se convirtió en una de las figuras reales más icónicas de su tiempo. Su imagen glamurosa, siempre adornada con una sempiterna sonrisa y elegantes vestidos confeccionados con seda tailandesa, la hizo famosa en el mundo entero.

Su vida estuvo intrínsecamente ligada al rey Bhumibol Adulyadej o Rama IX, con quien se casó el 28 de abril de 1950, solo siete días después de la coronación de este.

Lea: La princesa Leonor y el príncipe William protagonizan un simbólico encuentro real en Suiza

Su romance comenzó en París, donde Sirikit conoció al soberano mientras su padre servía como embajador, y se consolidó mientras ella visitaba a Bhumibol durante su convalecencia por un accidente de tráfico en un hospital en Suiza.

Juntos formaron una familia con cuatro hijos: Vajiralongkorn (nacido en 1952), quien ascendió al trono en 2016 tras la muerte de su padre como Rama X, y las princesas Ubolratana (1951), Sirindhorn (1955) y Chulabhorn (1957).

Sirikit en el centro junto a la reina Isabell II.
Sirikit en el centro junto a la reina Isabell II. ( RRSS )

En Tailandia, la reina Sirikit no fue solo una consorte. Durante sus más de seis décadas junto al rey Bhumibol, se dedicó a apoyar fundaciones reales y organizaciones que jugaron un papel crucial durante la Guerra Fría al defender la monarquía.

Aunque sus apariciones públicas habían sido muy escasas desde que sufrió un derrame cerebral en 2012, su figura perduró en la memoria colectiva como un símbolo de la unidad, elegancia y servicio a la nación.

Lea: La Casa Real denunciará la difusión de fotos de Leonor en un centro comercial de Chile

Recientemente, el rey Rama X anunció luto nacional en el país, restringiendo todas las actividades al mínimo, acrecentando los temores de que el Miss Universo, a celebrarse en dicho país, se cancele. Sin embargo, la organización reveló que solo habrá unos cuantos ajustes al cronograma, pero la ceremonia se llevará a cabo.

Sirikit junto a su esposo Bhumibol en 1970.
Sirikit junto a su esposo Bhumibol en 1970. ( RRSS )
Temas
Monarquía
muerte
Familia real
Familias
luto
luto nacional
mundo
perdida
reyes
Tailandia
Noticias
Recomendadas