"De no ser por mi instinto, hoy no estaría aquí": La cruda confesión de la Flaca Guerrero sobre el cáncer

<b>“Si yo no hubiera seguido mi instinto... probablemente no estaría aquí”. </b>Esta declaración, <b>cruda y vital</b>, fue la que <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ya-nunca-eres-la-misma-la-flaca-guerrero-sincera-cancer-redes-IC10034279 target=_blank>María Teresa, La Flaca Guerrero</a><b>,</b> soltó en exclusiva para el micrófono de <b>Ecuavisa </b>y <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/diego-spotorno-apoya-a-la-flaca-guerrero-en-su-lucha-contra-el-cancer-LB9762940 target=_blank></a><b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/quien-es-la-flaca-guerrero-modelo-atleta-presentadora-guerrera-cancer-GJ9487800 target=_blank></a> <b></b><b></b><b></b>