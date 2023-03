No son tan solo declaraciones, ambos habrían aparecido juntos en medio de la clasificación al Mundial de Qatar 2022 . La modelo de origen venezolano declaró los supuestos hechos en sus redes sociales, según la historia, ambos tuvieron un encuentro sexual en el Hotel Swish Solverde de Vila Nova de Gaia , este queda al norte de Portugal.

Las acusaciones de infidelidad vienen en dos, puesto que una modelo chilena también lo señala de lo mismo. La exconejita Playboy señala que ocurrió mucho antes, en 2015: "tengo hasta video, pero no se puede subir, porque es su privacidad y estamos sin ropa". Chávez incluso señaló que si el O'Higgins, equipo de su ciudad, sale campeón, lo publicaría.

El equipo de Ronaldo decidió responder a las acusaciones más actuales de la modelo íntima apodada 'Georgi': "Es completamente falso y difamatorio", dijo un portavoz del actual futbolista de Al-Nassr al diario portugués 'Correio da Manha'.

Las duras confesiones de Cristiano Ronaldo sobre su hijo fallecido: "Las cenizas están conmigo"

Sin embargo, la joven atacó a las declaraciones: "No tengo miedo. Voy a alzar mi voz para defender mi verdad, que es la verdad de los hechos que ocurrieron con esta persona. Sabía lo que me venía, sé el poder que hay detrás de esa persona, pero no hay nadie tras el poder de Dios".