18 dic 2025 , 15:38

El creador de Emily en París revela impactantes secretos de la nueva temporada

El creador de la serie habló sobre el regreso de Emily a París, los desafíos amorosos en Italia y los detalles de filmación en Roma y Venecia, además de compartir expectativas sobre una posible sexta temporada.

   
    El creador de la serie, Darren Star, detalla cómo el viaje de Emily la ayuda a comprender dónde está su verdadero hogar.( Netflix )
Infobae
Redacción
La quinta temporada de Emily en París ya está disponible en Netflix desde este 18 de diciembre, mostrando cómo Emily Cooper, interpretada por la actriz estadounidense Lily Collins, enfrenta nuevos retos profesionales y personales en Italia.

A pocos días del estreno, Darren Star, creador de la serie, compartió con Infobae detalles sobre la historia, la evolución de la protagonista y la experiencia de filmar en locaciones icónicas.

En esta entrega, Emily trabaja en la oficina de Agence Grateau en Roma mientras su relación con Marcello enfrenta dificultades tras la venta de la empresa familiar. Tras la ruptura, Emily decide regresar a París para enfocarse en su carrera, mientras Gabriel, su expareja, la invita a encontrarse con él en el mar, dejando abierta la posibilidad de un nuevo capítulo en su historia romántica.

"Emily necesita estar lista para comprometerse. “Ha tenido muchos hombres maravillosos, pero ahora su prioridad es su vida y su trabajo en París” explicó Star.

Filmaciones en Italia: Roma y Venecia

La serie continuó su rodaje en Roma y sumó nuevas escenas en Venecia, donde Star destacó la logística compleja de filmar sobre los canales. “Teníamos botes-cámara para capturar la esencia de la ciudad. Logramos mostrar la belleza y el carácter único de Venecia”, comentó. También resaltó sus locaciones favoritas, desde el pueblo ficticio de Solitano hasta los callejones y canales venecianos, buscando transmitir la atmósfera soñada de la serie.

Un mensaje al público y la sexta temporada

Star agradeció a los seguidores latinoamericanos por acompañar la historia de Emily y resaltó la universalidad del relato: “Es una historia sobre personas que se atreven a vivir en otra cultura y cómo esas experiencias los transforman”.

Aunque Netflix no ha confirmado la sexta temporada, el creador mantiene expectativas optimistas: “Esperamos recibir buenas noticias pronto”.

