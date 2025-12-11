Netflix anunció la fecha que los fanáticos estaban esperando: la segunda y última parte de Cien años de soledad llegará en agosto de 2026. La primera entrega fue un éxito rotundo, aplaudida por público y crítica, y ahora prepara el cierre de esta épica historia. La serie sigue bajo la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, y mantiene su rodaje completo en Colombia, con la supervisión de la familia García Márquez para garantizar fidelidad a la novela. Lea: Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte

El debut mundial de la segunda parte está previsto para agosto de 2026. ( )

La historia continuará tras el armisticio y la firma del Tratado de Neerlandia. Macondo enfrentará nuevas amenazas y nuevos personajes se sumarán al relato, como Fernanda del Carpio, quien se casará con Aureliano Segundo, y Úrsula Iguarán, que recibirá la línea sucesoria de los Buendía.

“Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”, recordó la producción.

El gran desafío