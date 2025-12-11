Televisión
La historia de Macondo y los Buendía continuará con nuevos personajes y el desenlace que todos esperan.

   
  José Arcadio Buendía se embarca en la ambiciosa tarea de fundar la mítica ciudad de Macondo.
Infobae
Netflix anunció la fecha que los fanáticos estaban esperando: la segunda y última parte de Cien años de soledad llegará en agosto de 2026. La primera entrega fue un éxito rotundo, aplaudida por público y crítica, y ahora prepara el cierre de esta épica historia.

La serie sigue bajo la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, y mantiene su rodaje completo en Colombia, con la supervisión de la familia García Márquez para garantizar fidelidad a la novela.

El debut mundial de la segunda parte está previsto para agosto de 2026.
El debut mundial de la segunda parte está previsto para agosto de 2026.

La historia continuará tras el armisticio y la firma del Tratado de Neerlandia. Macondo enfrentará nuevas amenazas y nuevos personajes se sumarán al relato, como Fernanda del Carpio, quien se casará con Aureliano Segundo, y Úrsula Iguarán, que recibirá la línea sucesoria de los Buendía.

“Las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”, recordó la producción.

El gran desafío

Adaptar Cien años de soledad fue considerado casi imposible por su complejidad y cantidad de personajes. Según la guionista Brugés, la segunda parte es “una historia completamente distinta, con un nuevo momento histórico y nuevas generaciones”.

La serie incorporará elementos como el cine, la electricidad y la presencia del ejército y los estadounidenses en Macondo. También debió respetar el tono de la novela, que mezcla tragedia y magia.

Sobre la voz narradora, Brugés explicó: “Era necesaria para mantener la esencia de la novela. No la usamos para adelantar la historia, sino para que el público sienta la magia de García Márquez”.

La segunda entrega mostrará los últimos descendientes de los Buendía y los sucesos que marcarán la decadencia y desaparición de Macondo, cumpliendo la famosa maldición de la familia.

