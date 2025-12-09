Televisión
09 dic 2025 , 19:51

Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte

El protagonista de Titanic está seguro de que la inteligencia artificial no puede sustituir la creatividad humana.

   
    Leonardo DiCaprio.( RRSS )
Fuente:
Infobae
user placeholder

Redacción
Leonardo DiCaprio, recientemente nombrado Artista del Año por la revista Time, fijó una postura contundente sobre el avance de la inteligencia artificial en Hollywood.

En una entrevista con el prestigioso medio estadounidense, el actor expresó su preocupación por el uso creciente de herramientas generativas tanto en el cine como en la música.

Aunque reconoce que la IA “podría ser una herramienta de mejora para que un cineasta joven haga algo que nunca hayamos visto antes”, DiCaprio insistió en que el arte auténtico únicamente puede nacer de la experiencia humana.

Quote

“Creo que cualquier cosa que vaya a ser considerada auténticamente como arte tiene que provenir del ser humano”, señaló el protagonista de Titanic.

Como ejemplo el actor mencionó algunos clips musicales creados con IA que suelen viralizarse por su destreza técnica o por imitar con precisión voces icónicas.

¿No has escuchado esas canciones que son mashups absolutamente brillantes y dices: ‘Oh Dios mío, este es Michael Jackson con un tema de The Weeknd’, o ‘Este es el funk de Bonita Applebum de A Tribe Called Quest, hecho, ya sabes, con una voz tipo Al Green, y es brillante’?”, comentó.

Sin embargo, sostuvo que ese brillo es efímero: “Pero luego tiene sus 15 minutos de fama y simplemente se disipa en el éter de otra basura de internet. No hay un anclaje. No hay humanidad, por brillante que sea”.

Las declaraciones del protagonista de Revenant: El renacido se suman a una ola creciente de críticas por parte de reconocidos cineastas y actores que observan con inquietud la expansión de la IA generativa en la industria del entretenimiento.

Temas
Entretenimiento
Arte
inteligencia artificial
Cine
actor
espectáculo
Leonardo DiCaprio
Mundo
Noticias
