Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte

Leonardo DiCaprio, recientemente nombrado Artista del Año por la revista Time, fijó una postura contundente sobre el avance de la inteligencia artificial en Hollywood.

En una entrevista con el prestigioso medio estadounidense, el actor expresó su preocupación por el uso creciente de herramientas generativas tanto en el cine como en la música.

Aunque reconoce que la IA “podría ser una herramienta de mejora para que un cineasta joven haga algo que nunca hayamos visto antes”, DiCaprio insistió en que el arte auténtico únicamente puede nacer de la experiencia humana.