Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte

<b>Leonardo DiCaprio</b>, recientemente nombrado <i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/revista-time-designa-figuras-ano-leonardo-dicaprio-neal-mohan-IH10539313 target=_blank>Artista del Año</a> </i>por la revista <i>Time</i>, fijó una postura contundente sobre el avance de la inteligencia artificial en <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cine/sydney-sweeney-enfatiza-encarar-rechazo-clave-progresar-hollywood-HH10534074 target=_blank>Hollywood</a></b>. En una entrevista con el <b></b>