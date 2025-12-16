Lily Collins y el elenco de Emily en París deslumbran en la premier de la quinta temporada

El elenco de Emily en París se reunió este lunes 15 de diciembre en la capital francesa para la premier de la quinta temporada de la serie, realizada en el cine Grand Rex de París. El evento volvió a poner en primer plano a la moda como uno de los ejes centrales de la producción.

La protagonista, Lily Collins, concentró las miradas al lucir con un diseño de Armani Privé, seleccionado por su estilista Andrew Mukmal. El vestido, un modelo de terciopelo escotad de la colección Alta Costura Otoño 2025, reforzó el vínculo entre la serie y la alta moda, uno de sus sellos distintivos.

