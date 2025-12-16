Televisión
16 dic 2025 , 17:24

Lily Collins y el elenco de Emily en París deslumbran en la premier de la quinta temporada

La nueva temporada de la serie tuvo su premier en París, a pocos días de su estreno en Netflix.

   
    Elenco de Emily en París en el Grand Rex de París, el 15 de diciembre de 2025.( RRSS )
Fuente:
Propio
user placeholder

Redacción
El elenco de Emily en París se reunió este lunes 15 de diciembre en la capital francesa para la premier de la quinta temporada de la serie, realizada en el cine Grand Rex de París. El evento volvió a poner en primer plano a la moda como uno de los ejes centrales de la producción.

La protagonista, Lily Collins, concentró las miradas al lucir con un diseño de Armani Privé, seleccionado por su estilista Andrew Mukmal. El vestido, un modelo de terciopelo escotad de la colección Alta Costura Otoño 2025, reforzó el vínculo entre la serie y la alta moda, uno de sus sellos distintivos.

Lily Collins en la premier de Emily en París 5, en el Gran Rex de París, el 15 de diciembre de 2025.
Lily Collins en la premier de Emily en París 5, en el Gran Rex de París, el 15 de diciembre de 2025. ( Instagram: @lilyjcollins )

Collins también sorprendió con un microbob ultracorto, marcando un cambio radical respecto a sus apariciones anteriores. Esta transformación acompaña la evolución de su personaje, Emily Cooper, quien en la nueva temporada deja París para continuar su historia en Italia.

Lily Collins luciendo su nuevo look en la premier de Emily en París 5.
Lily Collins luciendo su nuevo look en la premier de Emily en París 5. ( Instagram: @lilyjcollins )

A la alfombra roja asistieron Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini y Thalia Besson, integrantes del reparto que regresa para esta nueva entrega.

La quinta temporada de Emily en París se estrenará en Netflix este 18 de diciembre y seguirá el recorrido de Emily en Roma, donde enfrentará nuevos desafíos profesionales y amorosos, incluyendo una relación con Marcello, interpretado por el actor italiano Eugenio Franceschini.

