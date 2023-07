Me acuerdo. Fue exactamente el 3 de septiembre del año 2012. Estaba en un proceso de inducción para entender el proceso de edición de los reportajes en Ecuavisa, también sobre el proceso de redacción de los textos de los guiones previos. Tenía muchos nervios, no voy a mentir, mucha expectativa del gran equipo, del mejor canal de noticias del país, de codearme con la crema y nata del periodismo.

Recibí una llamada de una excompañera de aquí, de Ecuavisa. Me dijo que se había abierto una vacante para un reportero. Me convocaron a un proceso de entrevistas, y como cualquier persona entregué mi carpeta, pasé toda esa fase que duró aproximadamente dos semanas para seleccionarme y ya formar parte de la planta de reporteros de noticias de Televistazo.

Sin embargo, el equipo humano que integraba el canal me dio mucha fuerza. La planta de reporteros me ayudó muchísimo, los directores de esa época tenían mucha paciencia para corregirme los textos y ayudarme a la proyección de los datos. Fue un camino bastante complejo.

Pero, aquí Ecuavisa, la redacción de Televistazo, se encontraba en un proceso de restructuración de fuentes. Entonces yo llegué y a las pocas semanas me dieron la fuente de economía, y desde el colegio le tenía pánico a las matemáticas y a la economía como tal, yo pensé que elaborando los reportajes de esa fuente, sinceramente, no iba a dar la talla. Tenía inseguridad de mi trabajo.

Yo tenía 14 años. Fue el atentado terrorista en las torres gemelas, yo recién me despertaba y prendo el televisor, lo tenía en Ecuavisa, y recuerdo que tenía Breaking News en la parte inferior. Mi cabeza no comprendía si era el tráiler de una película o el montaje de algo. Mi familia estaba desayunando y yo entré gritando porque mi hermano vive al frente de Manhattan. Les dije que había ocurrido un atentado contra las torres gemelas. Ellos no me creían.

Yo no quería irme a clases, quería quedarme pegado en el televisor para entender todo lo que pasaba en torno a las torres gemelas. Desde ahí me empiezo a preguntar, "¿Qué debo hacer para estar ahí, cómo se hace?", me llamaba la atención ver a los reporteros narrar y contar lo que pasaba, y que tengan la atención del mundo entero.