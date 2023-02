Este es 'Bobi', el perro de 30 años que gana un Récord Guinness: ¿Cuál es su secreto para vivir tanto?

El can de origen portugués nació el 11 de mayo de 1992, es decir que tiene 30 años y 266 días a partir del primer día del mes de febrero, una edad en la que un humano se consideraría un adulto independiente en algunos casos.

¿Cuál es la historia de Bobi?

El can fue uno de cuatro cachorros machos que iban a enfrentar el fin de sus vidas mientras no abrieran sus ojos. Tiempo atrás era costumbre que los animales sean enterrados en un agujero para que no sobrevivieran apenas los daban a luz, así lo cuenta el hombre que, en ese entonces, era tan solo un niño.

Junto a su padre, entraron a la habitación donde se encontraban y los sacaron rápidamente, cuando su madre Gira no se encontraba en el cuarto, para llevar a cabo la costumbre, sin darse cuenta que uno quedaba en la sala.

Tiempo después, su madre continuaba asistiendo al cuarto donde, sin saberlo, Bobi estaba -vivito y coleando-.