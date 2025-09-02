Televisión
02 sep 2025 , 11:38

Así puedes inscribirte para el certamen Reina de San Francisco de Quito 2025

Las jóvenes quiteñas interesadas podrán registrarse hasta el 3 de octubre y presentar proyectos sociales para competir por el título.

   
    Doménica Jarrín es la actual Reina de San Francisco de Quito. ( RRSS )
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
La Fundación Reina de Quito anunció la apertura de inscripciones para la elección de la Reina de San Francisco de Quito 2025–2026, invitando a jóvenes quiteñas comprometidas con la ciudad a participar en este certamen que combina belleza, liderazgo y acción social.

La elección de la Reina de San Francisco de Quito es la antesala de las Fiestas de Quito.
La elección de la Reina de San Francisco de Quito es la antesala de las Fiestas de Quito. ( RRSS )

¿Cómo puedo registrarme?

Las interesadas pueden inscribirse desde el lunes 1 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre a través de la plataforma digital de la fundación Reina de Quito (clic aquí).

También, debes completar el formulario con la información requerida (datos personales, educación, experiencia, copia de cédula y demás). El proyecto debe ser en PDF, tener un máximo de 5 hojas A4, con letra Arial tamaño 12.

Una vez cerradas las inscripciones, un jurado seleccionará 25 semifinalistas, quienes deberán defender un proyecto social que planean ejecutar en un máximo de 12 meses en caso de resultar electas.

Requisitos para participar

Según la fundación, las candidatas deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Ser quiteñas de nacimiento.
  • Tener entre 19 y 26 años.
  • Ser solteras.
  • No tener relación hasta segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con quienes hayan sido Reinas de Quito.
  • Haber realizado voluntariado o proyectos a favor de la comunidad.
  • Estar cursando estudios superiores o haber completado una carrera.
  • No haber participado anteriormente como candidata oficial al certamen.

    • La persona electa como Reina deberá estar dispuesta a trabajar de forma voluntaria durante un año, con dedicación a tiempo completo en proyectos sociales que beneficien a los grupos más vulnerables de la ciudad.

    Cronograma del certamen

  • Presentación de las 10 candidatas finalistas: 6 de noviembre.
  • Elección de la Reina de San Francisco de Quito 2025–2026: jueves 27 de noviembre, en el Teatro Bolívar, en el Centro Histórico de la capital. Este evento marca la apertura oficial de las Fiestas de Quito.

    • Las postulantes deben presentar iniciativas relacionadas con temas como educación, salud, empleo, emprendimiento, inclusión, empoderamiento, medio ambiente y cambio climático.

