Así puedes inscribirte para el certamen Reina de San Francisco de Quito 2025

La Fundación Reina de Quito anunció la apertura de inscripciones para la elección de la Reina de San Francisco de Quito 2025–2026 , invitando a jóvenes quiteñas comprometidas con la ciudad a participar en este certamen que combina belleza, liderazgo y acción social.

La elección de la Reina de San Francisco de Quito es la antesala de las Fiestas de Quito.

Las interesadas pueden inscribirse desde el lunes 1 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre a través de la plataforma digital de la fundación Reina de Quito (clic aquí).

También, debes completar el formulario con la información requerida (datos personales, educación, experiencia, copia de cédula y demás). El proyecto debe ser en PDF, tener un máximo de 5 hojas A4, con letra Arial tamaño 12.

Una vez cerradas las inscripciones, un jurado seleccionará 25 semifinalistas, quienes deberán defender un proyecto social que planean ejecutar en un máximo de 12 meses en caso de resultar electas.

