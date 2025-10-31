Televisión
31 oct 2025 , 14:16

Ariana Grande y Jessica Lange estarán en la temporada 13 de American Horror Story

La nueva temporada de American Horror Story traerá de regreso a Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters, mientras Ariana Grande debutará en la franquicia.

   
    Ariana Grande y Jessica Lange. ( RRSS )
El creador y productor ejecutivo Ryan Murphy ha soltado la bomba que el fandom de American Horror Story (AHS) estaba esperando: el elenco de la decimotercera temporada, y es un dream team que mezcla la nostalgia dorada con una megaestrella del pop.

La temporada 13, un número con peso simbólico en el universo del terror, ha confirmado el regreso de las tres figuras más icónicas de la antología y la adición de una estrella musical que promete un debut escalofriante.

Poster de Scream Queens, en el que participó Ariana Grande.
Poster de Scream Queens, en el que participó Ariana Grande. ( RRSS )

Ariana Grande se une al cast

La sorpresa que ha paralizado las redes es la incorporación de Ariana Grande, marcando su debut oficial en American Horror Story. Aunque la estrella está actualmente en el foco por su papel como Glinda en Wicked, esta no es su primera incursión en el género de Murphy, pues ya participó en la serie Scream Queens (2015) como Chanel #2.

Su llegada a AHS promete ser mucho más oscura y ambiciosa. El personaje que interpretará sigue siendo un misterio, pero las especulaciones apuntan a una bruja o una descendiente directa de la saga Coven, un rumor alimentado por el críptico cierre del teaser con la voz de Emma Roberts.

Regresan las clásicas

Los fans están en llamas, y con razón: Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters vuelven a AHS. El regreso de Lange es especialmente épico, ya que su última aparición fue en Apocalypse (2018), y su presencia garantiza una reconexión con la esencia más pura de la serie.

Pero la fiesta del terror no termina ahí. Murphy ha reunido a un elenco de ensueño que incluye a otros nombres legendarios de la franquicia:

  • Angela Bassett
  • Kathy Bates
  • Emma Roberts
  • Billie Lourd
  • Gabourey Sidibe
  • Leslie Grossman

    • El teaser y el regreso de este elenco de Coven y Apocalypse sugieren que la Temporada 13 podría centrarse en la magia y las resurrecciones, siendo la primera vez que AHS repite directamente una temática central tan querida por los fans.

