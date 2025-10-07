31 minutos se estrena en el Tiny Desk y hace historia

El fenómeno chileno 31 Minutos conquistó el formato Tiny Desk Concert de NPR Music, dejando una marca imborrable en su debut. La banda de títeres, que simula un noticiero infantil y lleva dos décadas combinando comedia, música y sátira, se presentó en Washington D.C. con una energía vibrante que rápidamente se tradujo en un récord de audiencia. La sesión logró alcanzar el millón de vistas en YouTube en menos de 12 horas, superando la marca que ostentaba la artista pop Billie Eilish.

La presentación, que formó parte de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana de NPR, fue histórica al coronar a 31 Minutos como la primera banda de títeres latina en participar en este icónico ciclo de conciertos. El set list, que incluyó clásicos como "Mi equilibrio espiritual", "Bailan sin César" y "Mi Muñeca Me Habló", no solo provocó nostalgia en los fanáticos, sino que sirvió de vehículo para la sátira. El presentador, Tulio Triviño, marcó el tono al bromear sobre la situación migratoria: "Esta es la primera vez en Washington de 31 Minutos... que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo".

El humor con un toque de crítica social fue constante. Durante la interpretación de "Objeción Denegada", el títere abogado Juan Pablo Sopa incluyó una línea en tono irónico que aludía a la condición de los migrantes: "Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tú eres ilegal". Además, la puesta en escena estuvo llena de referencias culturales inesperadas, como la inclusión del tema de apertura de la serie Better Call Saul y un homenaje a la música de resistencia de Los Prisioneros con el outro de "La voz de los 80".

Leer más: Bad Bunny se ríe de las críticas por su show en el Super Bowl durante su debut en SNL​​