07 oct 2025 , 09:28

31 minutos se estrena en el Tiny Desk y hace historia

El icónico noticiero de títeres chileno no solo se convirtió en la primera banda de marionetas latina en el formato de NPR, sino que también arrasó en reproducciones, mezclando música, nostalgia, humor y crítica social.

   
    Así se presentaron los protagonistas de 31 minutos en el Tiny Desk( Foto de 31 minutos )
El fenómeno chileno 31 Minutos conquistó el formato Tiny Desk Concert de NPR Music, dejando una marca imborrable en su debut. La banda de títeres, que simula un noticiero infantil y lleva dos décadas combinando comedia, música y sátira, se presentó en Washington D.C. con una energía vibrante que rápidamente se tradujo en un récord de audiencia. La sesión logró alcanzar el millón de vistas en YouTube en menos de 12 horas, superando la marca que ostentaba la artista pop Billie Eilish.

La presentación, que formó parte de las celebraciones por el Mes de la Herencia Hispana de NPR, fue histórica al coronar a 31 Minutos como la primera banda de títeres latina en participar en este icónico ciclo de conciertos. El set list, que incluyó clásicos como "Mi equilibrio espiritual", "Bailan sin César" y "Mi Muñeca Me Habló", no solo provocó nostalgia en los fanáticos, sino que sirvió de vehículo para la sátira. El presentador, Tulio Triviño, marcó el tono al bromear sobre la situación migratoria: "Esta es la primera vez en Washington de 31 Minutos... que es exactamente el tiempo en que expiran nuestras visas de trabajo".

El humor con un toque de crítica social fue constante. Durante la interpretación de "Objeción Denegada", el títere abogado Juan Pablo Sopa incluyó una línea en tono irónico que aludía a la condición de los migrantes: "Alza la mano si se te venció la Waiver, alza la mano si tú eres ilegal". Además, la puesta en escena estuvo llena de referencias culturales inesperadas, como la inclusión del tema de apertura de la serie Better Call Saul y un homenaje a la música de resistencia de Los Prisioneros con el outro de "La voz de los 80".

El montaje del espectáculo fue un desafío logístico que requirió que 15 personas, entre músicos, voces y titiriteros, viajaran a Washington. Según Álvaro Díaz, cocreador del programa, la invitación de NPR llegó por sorpresa tras la insistencia de muchos fans. En Santiago de Chile, el equipo tuvo que montar una réplica del estudio de NPR para ensayar la sesión durante dos semanas, demostrando el compromiso con la autenticidad y el detalle que caracteriza a la banda.

A lo largo de 23 años, 31 Minutos ha trascendido la televisión, expandiendo su universo con giras internacionales, un museo itinerante y una próxima película, "Calurosa Navidad". El éxito de su Tiny Desk celebra su trayectoria y el poder del arte latinoamericano que logra mezclar ternura infantil, rock y una sátira social ingeniosa, conectando con el público que creció viéndolos y atrayendo a nuevas generaciones.

La presentación de 31 Minutos es la prueba definitiva de que la banda ha logrado algo excepcional: convertir el humor y la música de títeres en una forma de resistencia cultural y un fenómeno transgeneracional.

