Hailey Merkt, actriz y modelo conocida por su participación en el programa The Bachelor, falleció tras una larga lucha contra el cáncer. La familia de la joven de 31 años confirmó los hechos suscitados el pasado 26 de julio mediante redes sociales.

El querido personaje de TV había compartido su proceso ante sus seguidores, después de un trasplante de médula ósea que le daba esperanzas a mejorar , mismo que, tristemente, no resultó como lo esperaban.

Christopher Bennett, organizador de la campaña de GoFundMe que expuso el caso de Merkt, informó que había sido diagnosticada con una leucemia agresiva meses atrás. "Le dijeron que por los próximos meses no tenía ni que pensar en el cáncer, pero la verdad es que solo pasarían seis semana para que recibiera la noticia de que las células de la leucemia habían regresado y que se estaban moviendo rápidamente", declaró.

El influencer Óscar Curi reapareció tras rumores de muerte en la India

Lo lamentable es que, posterior a la notificación médica, Hailey dedicó palabras que han sido catalogadas como desgarradoras por los usuarios: "Ya no me preocupo por mí, pero no puedo soportar ser la causa de tanto dolor para las personas que amo".