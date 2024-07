“Volví gente, pero solo para decir unas cosas que ha pasado en mi vida últimamente. Es algo privado... no lo puedo compartir con ustedes. Solo quiero aclarar que no estoy muerto, estoy vivo, miren, de carne y hueso”, declaró en el clip mientras paseaba a su perro.

“No voy a decir lo que pasó porque es algo privado y pues... ya se imaginan lo que es... por favor no publiquen cosas que no son ciertas, hay gente que dice que morí en un accidente automovilístico, de que morí quemado, que me han secuestrado, no sé por qué dicen esas cosas”.

De la misma forma, aprovechó a enviar un mensaje a las personas que le han enviado buenos deseos posterior a su desaparición en redes, misma que, finalmente, cuenta con una explicación de primera mano.