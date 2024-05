Sin embargo, ni todo el conocimiento con respecto a la vida fitness, la salvó de experimentar un dramático momento, a la salida de la cita. “Justo se abre el elevador cuando ella me dice: ‘Me siento mareada’. (...) De repente me dijo: ‘Se me está nublando la vista y me voy a desmayar’”, expuso su pareja, Oscar Infante, en su cuenta oficial.

Pocos minutos después la joven no logró mantenerse en pie y se desvaneció en un sillón, momentos en los que empieza a "convulsionar horrible", él se alteró, la ambulancia no llegaba y debió llamar él, una por su cuenta. El doctor se justificaba que era la presión.

“Ya estando en el hospital le hicieron un MRI (imagen por resonancia magnética), para ver si tenía algún daño neuronal, pruebas físicas del martillito y estudios de sangre, todo básicamente”, continuó contando. “Encontraron que tuvo un infarto cerebral, pero es uno crónico, algo que no fue un episodio ocasionado por esto”, especificó.