Acompañada de sus hijos, Jorge, Luis y Carlota, Kate participará en la tradicional carroza real. Más tarde, se unirá al resto de la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham para presenciar el desfile aéreo.

La emotiva carta de Kate Middleton tras su ausencia en importante evento público

Si bien la princesa ha expresado su deseo de retomar gradualmente sus compromisos públicos, sus asesores han aclarado que su regreso no implica una reincorporación inmediata a su agenda completa. "Mi tratamiento continúa y así será durante algunos meses más", ha dicho Kate. "Estoy deseando asistir a la cabalgata de cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero participar en algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que todavía no estoy fuera de peligro".

Unos íntimos amigos de Kate Middleton develan su estado de salud actual

En su mensaje, Kate ha descrito los últimos meses como un periodo de aprendizaje y adaptación. "En los días que me he sentido bien, ha sido una alegría participar en la vida escolar de mis hijos y dedicar tiempo personal a las cosas que me dan energía y positividad", ha dicho. "He aprendido a ser paciente, especialmente con la incertidumbre".