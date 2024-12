Yuri revela detalles sobre el cáncer que superó: “Era un cáncer agresivo, pero Dios estuvo conmigo”

La cantante mexicana Yuri recordó con emoción uno de los momentos más difíciles de su vida, la batalla contra un cáncer agresivo que casi le cuesta la vida. En una reciente entrevista, la intérprete de éxitos como Maldita primavera y Qué te pasa compartió su experiencia, agradeciendo estar hoy saludable y reconociendo la mano de Dios en su proceso de recuperación.

La artista de 60 años reveló que la enfermedad que padeció fue la más grave que ha enfrentado hasta el momento. “Tuve dos años enferma, fue la peor enfermedad que he tenido hasta ahora. Tuve cáncer, no quiero volver a vivir eso. Y si Dios me vuelve a pasar por eso, pues aquí estoy, por algo será”, comentó con un tono de gratitud.

