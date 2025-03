El talento ecuatoriano en Viña del Mar: un recuento de los mejores representantes en la Quinta Vergara

Sin embargo, esta no fue la única ocasión en la que un artista ecuatoriano destacó en el escenario de la Quinta Vergara. De hecho, tres compatriotas ya habían palpado el éxito que las Damas de Oro anhelaban tanto.

Por otro lado, pese a que no ganaron un premio, existieron participaciones que se quedaron en el corazón de muchos. AU-D , por ejemplo, fue el primero en subir al escenario con la bandera de Ecuador sobre sus hombros en 1998. Participó con la pista Un amor así, pasó a la semifinal pero no continuó.

En 1999, Juan Fernando Velasco ganó popularidad internacional gracias a su interpretación Para que no me olvides, y en 2011 Fausto Miño brilló con la pista Baila mi vida en la categoría folclórica. Pese a que fue de gusto para los ecuatorianos, no logró destacar lo suficiente para continuar en la competencia.