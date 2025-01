Sweet Dreams de Eurythmics supera los mil millones de visualizaciones en YouTube

El clásico de Eurythmics, Sweet Dreams (Are Made of This), superó los mil millones de visualizaciones en YouTube. Es el primer video musical del dúo británico en ingresar al exclusivo Club de los Mil Millones.

Según informó Billboard, este logro consolidó a la banda en la historia de la música pop y reafirmó el impacto casi cuatro décadas después de su lanzamiento.

