Jennifer Lopez, nacida en el Bronx, Nueva York, el 24 de julio de 1969, es una polifacética artista estadounidense conocida por su trabajo como cantante, actriz, bailarina, productora y empresaria. Ha logrado un gran éxito en la industria del entretenimiento, destacando en películas como "Selena" y "Estafadoras de Wall Street", así como por éxitos musicales como "On the Floor" y "Jenny from the Block". ( )