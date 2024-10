Durante la entrevista, López no ocultó lo doloroso que fue llegar a esa decisión, pero también describió un sentimiento de liberación. "Como dice Ru Paul, si no puedes quererte a ti misma, ¿cómo demonios vas a querer a alguien más?" , reflexionó.

La cantante y actriz ha sorprendido con declaraciones que dejan entrever un proceso de crecimiento personal, tras una de las separaciones más mediáticas de los últimos tiempos. "No me arrepiento de nada" , aseguró con firmeza, y añadió que la decisión de separarse era "exactamente lo que necesitaba".

La cantante de éxitos como Dance Again y Can't Get Enough reconoció que por años había dependido de las relaciones para sentirse plena. "Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas", afirmó. López también compartió que antes pensaba ser una persona feliz, pero aún buscaba algo más en los demás para llenar un vacío. Hoy, tras un proceso de introspección, asegura que ha encontrado la paz dentro de sí misma.

En la entrevista, López se mostró empoderada y agradecida por las lecciones aprendidas, no dudo en destacar que su éxito profesional reciente, con el lanzamiento de This Is Me... Now y su documental La mejor historia de amor jamás contada, fue otro catalizador para su transformación personal. “Me sentí como, guau, he llegado hasta aquí. Soy buena. Hice todo el trabajo, y entonces fue como si todo mi puto mundo explotara”.