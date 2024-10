Las memorias de Lisa Marie Presley, hija del mítico Elvis Presley, siguen dando de qué hablar. Después de develar hechos relacionados a la dramática muerte de su hijo, la también cantante fallecida en 2023, expresó con respecto a su historia con el rey del pop, Michael Jackson.

En From Here to the Great Unknown, Presley afirma que el cantante era "virgen" a los 35 años, cuando empezaron a salir, y que se sintió "aterrorizada" por ello, ya que no debía dar ningún "mal paso".

Después de haberse visto por primera vez cuando eran jóvenes, Presley y Jackson iniciaron una relación romántica en 1994, según los extractos de las memorias que publicó la revista People.

Antes de comenzar a salir oficialmente, Lise todavía estaba casada con su primer esposo, Danny Keough, pero se separaron después de que Jackson le confesara su amor durante un viaje que hicieron a Las Vegas.

