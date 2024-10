En su último cumpleaños la también actriz decidió expresar lo afortunada que se siente por tenerla como hija ante una audiencia masiva, 21.7 millones de seguidores en Instagram. Año a año, la famosa prefiere publicar fotografías de su vida íntima por sí misma , y no dejarlo a la prensa mexicana. Este 2024 no fue diferente.

“Amor mío, no puedo creer que hoy cumples 17 años!, aún te veo como esa bebecita que vino a cambiarlo todo en mi mundo, te has convertido en una joven ante nuestros ojos, siendo un alma llena de amor , compasión, alegría, fortaleza y una serie de atributos preciosos con los que nos alegras cada día ", le escribió junto a un carrusel de fotografías que celebran su existencia.

En varias ocasiones Thalía ha dejado en claro que la iniciativa de no ser personajes públicos viene desde el propio deseo de sus hijos, en un programa de Venga La Alegría declaró al respecto: “Quieras que no es como un peso, ¿sabes? Ellos no eligieron estar ante las cámaras o no eligieron que de pronto salgamos y hay un paparazzi u otro les esté tomando fotos. No eligieron eso (...) No quieren saber mucho de lo que hace mamá y papá”.

