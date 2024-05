El pasado 10 de mayo en México celebraron el día de las madres, la actriz no pasó por desapercibido aquel momento para recordarla . A la distancia, confesó que pese a que casi se cumplió una década de su adiós, se ha vuelto más que complicado lidiar con su realidad, enmarcada por su ausencia.

“Es increíble como a pesar del paso del tiempo, sigues más presente que nunca. Es inevitable que cuando tengo una alegría o algo bello que quiero compartir, lo primero que hago es agarrar mi teléfono y tratar de llamarte", manifestó la intérprete, quien, en parte, gracias a su madre, palpó el sabor del éxito desde una temprana edad.

Thalía explica que padece una rara condición médica: "Estoy traumada"

"Cada semana trato por instinto de mandarte alguna foto divertida, o de comentarte alguna locura que se me ocurrió, y cada semana me doy de frente contra la pared de la distancia, y de la realidad de que ya no estás aquí tangible”, un sentimiento que miles alrededor del mundo comparten. Además, le agradeció por su determinación durante tantos años, con respecto a su carrera.