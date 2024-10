El libro de Lisa Marie Presley, From Here to the Great Unknown, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Las memorias de la mujer, culminadas por su hija, Riley Keough, nieta del Rey del Rock and Roll, fueron difundidas por parte de prensa internacional y demás personajes del medio debido a sorpresivas revelaciones.

En la obra, Presley relata lo difícil que fue para ella tener que despedirse de su hijo, quien se suicidó en 2020, en parte porque no sabía dónde enterrarlo, si en Hawái o en Graceland, la casa de Memphis, en el estado de Tennessee, EE.UU., donde murió y está enterrado Elvis Presley.

