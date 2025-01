Pixar en Concierto: revive los clásicos de Disney con la Orquesta Sinfónica del Ecuador

Después del rotundo éxito de Disney 100 en Concierto en 2023, Disney regresa a Ecuador con un espectáculo que promete emocionar a grandes y pequeños por igual, Pixar en Concierto. Este evento único se llevará a cabo el 18 de enero de 2025 en el Coliseo General Rumiñahui, con dos funciones programadas a las 11:00 y 17:00.

La magia de Pixar será llevada al escenario por la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, bajo la dirección del maestro Thiago Tiberio. Durante el espectáculo, el público podrá disfrutar de una experiencia visual y musical, con la proyección de fragmentos de las películas más icónicas de Pixar, mientras la orquesta interpreta las bandas sonoras que marcaron generaciones.

El concierto contará con una selección de temas que conquistaron corazones alrededor del mundo. Desde el nostálgico Yo soy tu amigo fiel de Toy Story, hasta la emotiva Recuérdame de Coco, ganadora del Oscar a Mejor Canción Original en 2018. También se escucharán piezas inolvidables como Si No Estoy Contigo de Monsters Inc., Le Festin de Ratatouille, Viento y Cielo Alcanzar de Valiente, y MarriedLife de Up: Una Aventura de Altura, entre otras melodías que acompañan a millones de personas a lo largo de los años.

El espectáculo no solo estará lleno de música; también contará con la participación de destacados cantantes y bailarines, y tendrá la presencia de algunos de los personajes más queridos de Pixar, como Buzz Lightyear, Woody y Mérida, quienes acompañarán a los asistentes en esta aventura mágica.

Los fanáticos pueden comenzar a prepararse para este evento especial al escuchar sus canciones favoritas en la playlist Lo mejor de Pixar en Spotify. Las entradas para Pixar en Concierto ya están disponibles y pueden adquirirse a través de Ticketshow.com.ec .

