El 30 de mayo de 2025 se anunció la cancelación del concierto de Shakira en Washington D. C., que se iba a realizar el sábado 31 en el estadio de los Nationals. La suspensión se debió a que la producción no logró trasladarse a tiempo desde Boston, donde también se cancelaron los espectáculos programados los días 29 y 30. Estos problemas logísticos han complicado el desarrollo de la gira de la artista colombiana por Estados Unidos.

A través de un comunicado, Shakira lamentó no poder presentarse ante sus seguidores: “Debido a circunstancias ajenas a mi voluntad, me entristece y me duele no poder estar con ustedes mañana en Washington D. C. Espero poder regresar tan pronto como pueda”, expresó la cantante, agradeciendo el apoyo incondicional de su público. Además, en una historia de Instagram este 31, volvió a lamentar la cancelación de los conciertos.