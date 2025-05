La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) confirmó que la legendaria banda estadounidense Linkin Park será la encargada del espectáculo de apertura de la final de la Champions League 2025. El evento, uno de los más esperados del calendario deportivo internacional, contará con una presentación especial de la agrupación californiana que marcará su regreso a los escenarios de alto impacto.

Linkin Park, que surgió en 1996 y alcanzó fama mundial con éxitos como In the End y Numb, atraviesa una nueva etapa tras la muerte de su vocalista Chester Bennington en 2017. Actualmente, la banda está liderada por Emily Armstrong, quien se unió al grupo junto a los integrantes originales Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn y el productor Colin Brittain. Recientemente lanzaron FROM ZERO, su primer álbum en siete años.