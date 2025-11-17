Santiago Cruz dará dos conciertos en Ecuador por los 15 años de Cruce de Caminos

El cantautor colombiano <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/santiago-cruz-revolucion-amabilidad-lanzamiento-musical-FX7365531 target=_blank>Santiago Cruz</a> regresará a Ecuador con dos presentaciones especiales en <b>Guayaquil y Quito</b> en enero de 2026, como parte de su gira internacional <b>Quince de Camino – La Gira.</b> Esta,<b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/por-que-ecuador-queda-fuera-grandes-giras-musicales-internacionales-2025-JB9425865 target=_blank></a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/karol-g-tainy-unica-feid-rumores-separacion-CG10436884 target=_blank></a>