Santiago Cruz dará dos conciertos en Ecuador por los 15 años de Cruce de Caminos

Esta, pretende ser un recorrido que conmemora los 15 años del álbum Cruce de Caminos , uno de los más representativos de su carrera y pieza clave en su consolidación como una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

El cantautor colombiano Santiago Cruz regresará a Ecuador con dos presentaciones especiales en Guayaquil y Quito en enero de 2026, como parte de su gira internacional Quince de Camino – La Gira.

Desde su debut, Cruz se ha caracterizado por construir una relación directa y emotiva con sus oyentes a través de letras personales y narrativas sobre el amor, la memoria, la nostalgia y la reconciliación.

Los dos conciertos se realizarán en las principales ciudades del país: en Guayaquil se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad el jueves 22 de enero a las 8 de la noche, mientras que en Quito el show se realizará en el Teatro Nacional Casa de la Cultura el viernes 23 de enero.

El precio de las entradas dependerá de la localidad y de la ciudad en la que verás al colombiano. Las mismas, estarán disponibles en puntos Ticketshow de Guayaquil y Quito o a través de su sitio web (clic aquí) con los siguientes precios: