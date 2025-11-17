Música
Santiago Cruz dará dos conciertos en Ecuador por los 15 años de Cruce de Caminos

El cantautor colombiano conmemora 15 años de su álbum más emblemático con dos funciones íntimas en Guayaquil y Quito.

   
    Santiago Cruz ofrecerá dos conciertos en Ecuador. ( RRSS )
El cantautor colombiano Santiago Cruz regresará a Ecuador con dos presentaciones especiales en Guayaquil y Quito en enero de 2026, como parte de su gira internacional Quince de Camino – La Gira.

Esta, pretende ser un recorrido que conmemora los 15 años del álbum Cruce de Caminos, uno de los más representativos de su carrera y pieza clave en su consolidación como una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana.

Cruce de Caminos salió en el año 2009.
Cruce de Caminos salió en el año 2009. ( RRSS )

Desde su debut, Cruz se ha caracterizado por construir una relación directa y emotiva con sus oyentes a través de letras personales y narrativas sobre el amor, la memoria, la nostalgia y la reconciliación.

Los dos conciertos se realizarán en las principales ciudades del país: en Guayaquil se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad el jueves 22 de enero a las 8 de la noche, mientras que en Quito el show se realizará en el Teatro Nacional Casa de la Cultura el viernes 23 de enero.

El precio de las entradas dependerá de la localidad y de la ciudad en la que verás al colombiano. Las mismas, estarán disponibles en puntos Ticketshow de Guayaquil y Quito o a través de su sitio web (clic aquí) con los siguientes precios:

Precios Guayaquil

  • Golden Box: USD 40.
  • Top Box: USD 70.
  • Santiago Cruz Box: USD 95

    • Precios Quito

  • Luneta Alta: USD50.
  • Luneta Baja: USD 60.
  • Platea: USD 80.
  • Butacas: USD 95.

    • Quince de Camino – La Gira busca revisitar canciones que marcaron una generación, combinándolas con versiones nuevas y relatos sobre el proceso creativo detrás de ellas, todo ello pensado bajo un concepto que pretende escuchar, recordar y reencontrarse con la obra que cambió el rumbo de su carrera.

