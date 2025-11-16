Miley Cyrus es vista saliendo del hospital con ayuda de su madre, ¿Qué pasó con ella?

La estrella pop Miley Cyrus ha generado una oleada de preocupación en redres sociales luego de que se difundieran imágenes de su salida de un hospital en Los Ángeles, visiblemente débil y asistida por su madre, Tish Cyrus.

Las instantáneas, capturadas por reporteros de Backgrid, han encendido las alarmas entre sus seguidores, justo en un momento cumbre de su carrera.

La intérprete de éxitos como Flowers y Wrecking Ball fue vista abandonando el centro de salud con dificultad para caminar, apoyándose fuertemente en su madre.

Según reportes no oficiales, la artista, que llevaría el rostro parcialmente cubierto, había sido ingresada de emergencia en la mañana del jueves 13 de noviembre tras presentar síntomas de debilidad extrema.

A pesar de la rápida difusión de las imágenes en redes sociales y la creciente preocupación, ni Miley Cyrus, ni su familia, ni su equipo han emitido declaraciones oficiales sobre los motivos de su hospitalización o su estado de salud actual.

Mientras los seguidores se preparan para su cumpleaños número 33 el próximo 23 de noviembre, la prioridad es que la estrella se recupere completamente.

