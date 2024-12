Mariah Carey cerró con broche de oro su gira Christmas Time en una emotiva presentación en el Barclays Center de Nueva York, donde, además de ofrecer un espectáculo deslumbrante, protagonizó un inesperado y viral momento junto a Rihanna.

La cantante de All I Want For Christmas Is You demostró, una vez más, por qué es la reina de la Navidad y una auténtica celebridad entre celebridades, al bajar del escenario para acercarse a la icónica Rihanna, quien había estado esperando con entusiasmo en la primera fila.

Lo que parecía ser un encuentro cálido entre dos gigantes de la música se transformó rápidamente en un momento para la posteridad cuando Mariah se acercó a Rihanna para firmarle un autógrafo en el pecho.

La reacción de Rihanna, visible ante las cámaras y con el micrófono en mano, fue inmediata: “Mariah Carey me está firmando una teta”, exclamó, mientras el público estallaba en aplausos y risas. La cantante de Umbrella no pudo evitar mostrar su asombro: "Esto es muy fuerte", dijo entre risas.

