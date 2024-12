Yailín La Más Viral expone chats íntimos y subidos de tono con Anuel AA

“No puedo hacerme el fuerte y decirte que no quiero, no puedo decirte que no te amo, nunca te lo he dicho, si no te imagino nunca ni se me par*... Este año sin ti y con otras personas imaginándote, porque si no ni bellaco me ponía, me iba a ver nuestros videos para ponerme bellaco y cerrar los ojos”, dice una recopilación de mensajes que, hasta el momento, no se conoce si pertenecen realmente a él.

Yailín agradece en redes sociales regalo de Juan Luis Guerra, pero el cantante desmiente el gesto

En otros textos específicamente de índole sexual, el boricua expresa que Yailin ha sido la mujer que más lo ha hecho sentir satisfecho en la intimidad, "eres mía completa, siempre voy a ser tu número 1", expresaba.