Yailín, sin pensarlo dos veces, reaccionó llamándole la atención, sin embargo la escena escaló a la violencia física, ella le lanzó un objeto. El partido debió ser interrumpido debido a ello, con el fin de "calmar los ánimos" de ambas mujeres. Su hija, Cattleya, sí se encontraba en el evento, pero gratamente no estaba presente en ese momento.

En redes sociales, usuarios no dudan en tomar una posición, mientras que algunos aseguran que la respuesta de la influencer está justificada, otros alegan que debió controlarse y no perder los estribos rápidamente, aunque aún no se conocen qué tipo de comentarios o palabras utilizó la mujer para alterar de tal forma a Yailín.

Tekashi ataca sin filtros a Yailín La Más Viral en su nueva canción: "Tu hija me dice papá"

A partir de su separación con Tekaski, la dominicana estuvo involucrada en más de una polémica. Mientras ella afirmaba en entrevistas que prefería mantener un ambiente pacífico en su vida por el bien de su hija, su expareja la tachó de malagradecida en un videoclip musical, difundido en redes sociales.