Después de que la demanda de abuso se hizo pública, el adinerado músico respondió en redes sociales, "es mejor ir contra el diablo que contra mí", escribió en sus historias de Instagram. Antes, Yailín dijo en el programa En Casa con Telemundo que no le agradece "nada" a Tekashi, y de hecho pidió que "cambien de tema".

Tekashi fue detenido en República Dominicana: la madre de Yailin arremetió en su contra

Por otro lado, se expresó sobre su única hija, "Quiero protegerla y llevarla por un buen camino. A esta vida yo no la traje a que sufra sino a que sea feliz", además mencionó que había mejorado su relación fraterna con Anuel, padre de la menor, "Él me llama, yo lo llamo para la bebé, me dijo que se la quiere llevar de gira con él. Es su papá, tienen que compartir".