Super Bowl 2025: los mensajes ocultos en el show de Kendrick Lamar

Desde el primer momento, durante las primeras estrofas que Lamar canta, menciona: "La revolución está a punto de ser televisada; elegiste el momento correcto, pero al tipo equivocado" . Además de ser una referencia evidente, alude a la canción de Gil Scott-Heron , "The Revolution Will Not Be Televised", que denunciaba cómo los medios ignoraban la lucha de la comunidad negra contra el racismo.

Cuando Kendrick Lamar interpretó "Not Like Us", todo el estadio se unió al cantar. De hecho, Lamar tuvo un diálogo con sus bailarinas mencionando que quería tocar una de sus canciones favoritas, pero que podría recibir una demanda: "En esta división cultural voy a meterme de lleno; 40 acres y mula, esto es más grande que la música. Sí, intentaron arruinar el juego, pero no puedes fingir ser auténtico, la industria puede odiarme".

Mientras Lamar rapeaba junto a sus coristas: “40 acres y mula, esto es más grande que la música”, hacía referencia a las reparaciones prometidas tras el fin de la esclavitud. Aunque se prometió entregar 40 acres de tierra a cada familia esclavizada, esta medida nunca se cumplió, y el rapero rescató aquel episodio histórico.

Antes de que sonara la aclamada canción, SZA y Lamar terminaron de cantar "All The Stars", Jackson menciona: "A eso me refiero, eso es lo que América quiere, bonito y tranquilo, ya casi has llegado al final, no arruines esto". El diálogo alude al mismo tema mencionado antes, criticando la percepción de que la comunidad negra es ruidosa, lo que también fue una razón por la cual Lamar no optó por hacer un show de luces o grandes escenarios.

Durante el show, Serena Williams, ex de Drake, apareció bailando "crip walking", un estilo de danza creado en los años 70 por la pandilla Los Crips en California. Al igual que Lamar, Williams es de Compton, una ciudad clave en la historia del hip-hop.

Para terminar, Lamar dijo solo "Game over" (Fin del juego), dejando en el aire la pregunta de a quién realmente se refería: ¿la hipocresía hacia la comunidad negra, la política, la industria musical o su rivalidad con Drake?

