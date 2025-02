Europe, la banda icónica del rock, confirma su llegada a Ecuador

La reconocida banda sueca de rock, Europe, conocida mundialmente por su éxito The Final Countdown, se presentará por primera vez en Ecuador este 2025. Top Shows anunció el pasado martes, 11 de febrero, que la agrupación ofrecerá un concierto en Quito, aunque la fecha exacta aún está por confirmarse.

La banda, fue formada en 1979 en Estocolmo, Capital de Suecia y revolucionó el rock en la década de los 80 con temas emblemáticos como Carrie, Rock the Night y Open Your Heart, siendo The Final Countdown, su canción más icónica, que actualmente se considera un himno atemporal desde su lanzamiento.

La gira latinoamericana de la banda está programada para abril, con presentaciones en Brasil, Paraguay, Chile, Argentina y Colombia. Aunque aún no se confirma la fecha para Ecuador, la expectativa entre los fanáticos es alta. La llegada de Europe a Ecuador representa una oportunidad única para los seguidores del rock clásico de experimentar en vivo la energía.

