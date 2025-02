Todos hablan de la actual presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl, y por qué mencionó a Drake. Ambos raperos iniciaron su relación como cualquier figura de la industria musical, colegas. Uno estadounidense y otro canadiense, colaboraron juntos, se expresaban admiración entre sí, y demás. Pero todo cambió en 2013, cuando el no tan conocido Lamar empezó a eclipsar la imagen del intérprete de Hotline Bling.

Imagen de archivo de Drake y Kendrick Lamar. ( )

"Me pareció simplemente un pensamiento ambicioso. Eso es todo. Estoy consciente de que Lamar no me está superando, en absoluto, en ninguna plataforma", expresó Drake en una entrevista con Billboard después de que el californiano desafiara a él y más raperos en la pista Control (Big Sean). En octubre del 2014 Lamar confirmó la enemistad en la canción Pay For It, de Jay Rock, después de que se intentaran callar rumores de una supuesta guerra fría. A partir del 2015, la situación escaló. Un mixtape de Drake en el que mencionaba de mal forma a Lamar y más raperos hizo que el nacido en un barrio peligroso de California le responda a través de pistas musicales. Los años pasaron y llegó el 2023, lo que parecía tibio se calentó a máxima potencia después de que el canadiense estrenara First Person Shooter con J. Cole, en la que calificaba al rapero K. Dot (sobrenombre de Kendrick) como un mal rapero, posicionándolo en tercer lugar, después de ellos.

Lamar no se quedó callado, lanzó Like That, en la que desafiaba a Drake y J.Cole. Su contrincante le respondió con Push Ups, donde lo acusaba de robar canciones y ser un vendido del género por su colaboración con Taylor Swift, la reina del pop actual. Pero una vez más no se detuvo, K. estrenó Euphoria -tarde, pero lo hizo- en la que señala a Drake de ser un "maestro manipulador y mentiroso habitual", además de referirse a su paternidad, "tengo un hijo que criar, pero veo que no sabes nada de eso".

Lamar le advirtió a Drake que parara, sino iba a "lanzar verdades".

Pero él no se detuvo, el intérprete de One Dance añadió una pista más a esta serie de diss tracks, Family Matters, canción en la que interfiere en la relación sentimental y familiar de Lamar, lo acusa de violencia doméstica, infidelidad y también menciona su paternidad. Esa fue la gota que colmó el vaso para el californiano, a los minutos le respondió con Meet The Grahams, donde se refiere al presunto gusto de Drake por menores de edad, su mala relación con su padre, y la hija que se niega a reconocer.

Eso no fue suficiente, seis horas después creó Not Like Us, una pista que lo llevó a recibir el título del ganador de la batalla musical.

La canción, pese a estar inspirada en las acusaciones de pedofilia, apropiación cultural, violencia sexual y el mal círculo del canadiense, se convirtió en un himno hacia el rechazo al colonialismo cultural, así como la apropiación de la misma, y ahora, sonó duro y fuerte en el show de medio tiempo del Super Bowl 2025, con un performance lleno de simbolismos, e irónicamente, Donald Trump entre el público.