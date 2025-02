Shakira hizo vibrar a Brasil en su primer concierto de Las Mujeres Ya No Lloran: el resumen del show

Gerard Piqué se muda al mismo lugar donde vive Shakira, Miami

Abrió el concierto con 'La fuerte', siguió con 'Girls like me' y llevó a cariocas y turistas al éxtasis cuando sonó 'Ahora estoy aquí', el clásico que la hizo famosa en Brasil al inicio de su carrera.

"No me olvido de eso, no me olvido jamás de ustedes", dijo emocionada, no sin antes recalcar que "era un sueño" estar en Río abriendo su gira mundial.

El concierto transcurrió bajo una luna llena y a 32 grados, una temperatura que se elevó con éxitos de todos los tiempos que pusieron a cantar y a bailar a cincuentones, 'millenials' y niños.

Hacia la mitad de su presentación Shakira habló en un fluido portugués de los desafíos que ha tenido que enfrentar en su carrera: "Nosotras las mujeres, después de cada caída nos levantamos más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos", enfatizó.