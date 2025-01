Ambos artistas comparten dos canciones, una de ellas nominada al Oscar: "All the Stars", parte de la banda sonora de la película de Marvel, Pantera Negra.

Tanto Lamar como SZA han recibido numerosas nominaciones a lo largo de sus carreras. Este año, SZA cuenta con dos nominaciones para los Grammy, en las categorías de Mejor Canción R&B y Mejor Actuación R&B, por su sencillo "Saturn".

Por su parte, Kendrick Lamar tiene siete nominaciones para los próximos Grammy, incluidas las de Canción del Año y Grabación del Año por "Like That", junto a Future y Metro Boomin, y "Not Like Us".

Además de los artistas principales del show, el Super Bowl contará con otras intervenciones musicales durante el evento. Jon Batiste interpretará el himno nacional, Lauren Daigle y el músico de jazz Trombone Shorty interpretarán "America the Beautiful", y la vocalista de R&B Ledisi cantará "Lift Every Voice and Sing".

Hasta el momento, se desconoce si Kendrick Lamar invitará a otros artistas a su espectáculo, lo que podría generar sorpresas. El año pasado, durante la actuación de Usher, se unieron artistas como Alicia Keys, H.E.R. y Ludacris, entre otros.