Justin Bieber se vio envuelto en una ola de especulaciones luego de que los seguidores notaran que había dejado de seguir a su esposa, Hailey Bieber, en Instagram. Este gesto rápidamente desató comentarios y teorías que apuntaban a una posible crisis en su matrimonio.

Sin embargo, el propio Justin desmintió cualquier tipo de rumor a través de sus historias de Instagram, donde aclaró que no fue él quien tomó la decisión de dejar de seguir a Hailey. “Alguien entró a mi cuenta y dejó de seguir a mi esposa. La mierda se está volviendo sospechosa aquí”, escribió el cantante, dejando entrever que algo extraño estaba ocurriendo.

La aclaración llegó después de que muchos usuarios confirmaran que, a pesar de que Justin ya no seguía a Hailey, ella aún lo seguía en la red social. En sus publicaciones recientes, Justin había compartido fotos con Hailey, expresando su cariño hacia ella. Tan solo un día antes, había escrito en una historia de Instagram: “La mejor mujer que tengo y que jamás conoceré”.