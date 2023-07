Según el medio citado anteriormente, la española vivió un postoperatorio complicado, ya que no siguió al pie de la letra las recomendaciones de sus doctores, quienes le indicaron lo que tenía permitido hacer y no hacer durante su recuperación.

Fue ella misma la que publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram con una controversial descripción: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida".