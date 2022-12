Amaia Montero declara por primera vez tras salir del centro de rehabilitación

La cantante española Amaia Montero enfrentó una dura etapa en la que fue centro de comentarios relacionados a su estado emocional y físico. Todo empezó cuando publicó una inesperada imagen en la que se denominó como "destrozada". Esta vez, finalmente habló.

Montero fue entrevistado por parte de 'Socialité', un medio español de espectáculo, en el que aprovechó a manifestarse personalmente por primera vez con respecto al tiempo en que permaneció en el centro de rehabilitación. ¿Amaia Montero desaparecida?, el paradero de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh es incierto La española afirmó que no es una etapa de celebración para ella: "Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así", afirmó al momento en que aseguraba que no estaba lista para explicar lo que sucedió con detalles.

Sin embargo se detalló que debido a un cuadro de estrés y ansiedad provocado por los preparativos de su nuevo álbum, decidió recurrir a ayuda profesional para sobrellevar el malestar que arrastró desde hace meses atrás. El estado casi irreconocible de Amaia Montero y el silencio de su familia preocupa a los fans

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida".