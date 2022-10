No creerás cómo se ve ahora Amaia Montero, la voz dulce que nos enamoró con La Oreja de Van Gogh

Aparentemente triste y preocupada, Idoia Montero, su hermana y asistente personal de Amaia, se ha negado a dar ningún tipo de declaración acerca de la situación actual de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh: "No vamos a hacer declaraciones", le dijo a ABC.

El medio español ABC se ha puesto en conrtacto con la familia de la cantante, pero ellos dicen que no quieren pronunciarse sobre la situación personal de Amaia.

Si bien hace una semana Amaia Montero acaparó titulares por su regreso al panorama musical, ahora lo ha hecho tras la publicación de una instantánea en blanco y negro en la que aparece despeinada, sin maquillar y totalmente irreconocible. Fotografía que ha propiciado que salten las alarmas sobre su estado de salud. Más aún tras las palabras que ha escrito junto a la imagen.

«Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?», son los vocablos que se pueden leer. Todo apunta a que la artista irundarra podría haberse equivocado en la sintaxis y se referiría a que sí ha perdido la esperanza. Algo que daría sentido a la frase escogida para compartir junto a la polémica fotografía.

Esta no es la primera vez que Amaia Montero preocupa en redes. En 2020, por ejemplo, se despidió aparentemente de la actividad pública con un igualmente inquietante y escueto "hasta pronto".

Su club de fans apuntó entonces a que el detonante concreto de esa reacción fue el comentario de un supuesto seguidor al que ella no reaccionó bien, lo que a su vez suscitó el escarnio por parte de otros internautas contra la cantante.