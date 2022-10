Amaia Montero publica inquietante imagen en redes sociales: "Destruida"

Amaia Montero es noticia en la actualidad, y no precisamente por algo bueno. La exvocalista del grupo español 'La Oreja de Van Gogh' es tendencia en redes sociales debido a una preocupante imagen que subió a su cuenta oficial.

La fotografía causó alerta a sus seguidores debido a su aspecto cansado y extraño, y a la forma en que estaba su cabello. En el pie de la publicación, misma que fue posteada en dos ocasiones, la cantante escribió: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Los Montaner: Fecha de estreno del reality donde mostrarán el nacimiento de Índigo

Un contacto en sus redes sociales le consultó cómo estaba, a lo que ella respondió: "Destruida".