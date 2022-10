Exnovia de Camilo explota en redes sociales tras ser duramente comparada con Evaluna: "¡Es tiempo de parar!"

Imágenes en redes sociales de la joven colombiana inmortalizan los recuerdos entre los -en ese entonces- adolescentes , situación que es criticada por algunos de los seguidores de Camilo, así como también felicitada: "es igualita a Evaluna " , " No lo borra, porque no quiere, no porque no lo haya superado, o sea, cada uno ya tiene a su propia familia...".

La atención mediática la ha hecho víctima de duros textos en plataformas digitales, así como comparaciones repetitivas, hechos que llegaron hasta la "coronilla" de la joven venezolana, debido a que la incomodidad incrementa en sus cuentas oficiales.

Ricky Montaner se tatúa una imagen íntima de su esposa y abre polémica en redes sociales

Al inicio los comentarios no parecían incomodarla, hasta días recientes: “Todos sabemos la razón por la que ustedes llegaron aquí. Llegaron porque todos saben que soy la exnovia de Camilo. Está buenísimo, me apoyaron, me chismearon, me insultaron, me felicitaron, de todo. Pero creo que ya es tiempo de parar eso”, manifestó en un video de sus historias de Instagram.